В Украине предупредили о резком ухудшении погоды

Во вторник, 26 января, в Украине ухудшится погода – возможны опасные метеорологические явления.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале. Плохие погодные условия могут привести к нарушению движения на отдельных участках дорог, уточнили спасатели.

Также на территории нашей страны ожидаются порывы ветра 15–20 м/с, в западной части на дорогах гололед, в Волынской и Ривненской областях – сильный снег, метель (I уровень опасности, желтый).

Ранее об ухудшении погодных условий в Украине сообщила известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в начале нынешней недели в большинстве областей преимущественно дождь. В западной части страны, а вечером понедельника также в Винницкой и Житомирской областях вероятен мокрый снег.

В Карпатах в ближайшее время могут быть снег и метели.

В то же время Диденко прогнозирует, что в середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание. И хотя 20-30-градусных морозов не будет, ночью температура воздуха опустится до -2 ...-8, днем до нуля и небольших "минусов".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские синоптики заявили, что ранней весны в нашей стране ожидать не следует. Будет холодно и дождливо, считают они.