Синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели

В понедельник, 4 января, доминирующее влияние антициклона в Украине обусловит преимущественно сухую погоду.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, ближайшей ночью есть вероятность небольших осадков на севере Украины (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Ожидаются туманы и изморозь. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в течение дня 4 январе существенно не изменится, +2...+5 градусов, на Востоке около нуля, в западных областях и на юге Украины +3...+8 градусов.

"В Киеве ближайшей ночью возможен дождь или туман, – затронет балканская циклоническая влага, завтра днем без осадков. Температура воздуха днем в понедельник ожидается около 3 градусов", – отметила Диденко.

В Укргидрометцентре добавили, что в понедельник в западных, северных и центральных областях, во вторник на западе и юге страны, в среду в большинстве областей небольшой дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

Температура в западной части и большинстве южных областей ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7 градусов, на юге Одесской области +8...+11 градусов. На остальной территории ночью и днем от +3 до -3 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно прогнозам синоптиков, погода в Украине в январе 2021 года обещает быть разной: и почти весенней, и по-настоящему зимней. Фактически месяц поделен пополам. Первая половина может быть теплой, вторая – морозной.