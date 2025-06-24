Синоптик рассказала, ждать ли в Украине жары в ближайшее время

В Украине в ближайшие дни будет происходить колебание температуры воздуха в умеренных пределах, хотя и будет наблюдаться потепление. Жара выше +30 ожидается в отдельных регионах.

Видео дня

Об этом 24 июня сообщила синоптик Наталья Диденко. На своем Telegram-канале она написала: "Кто ждет в ближайшие дни в Украине жару-жару, несколько разочаруется".

Скачки температуры вверх будут происходить на юге, востоке, на Закарпатье. "Однако устойчивого периода жары или сильной жары в Украине не ожидается. По крайней мере, по предварительным прогнозам", – проинформировала эксперт.

Погода в Украине в среду, 25 июня, будет преимущественно без осадков. Дожди (местами с грозами) пройдут в северных областях, на Волыни и Ривненщине, в Харьковской, Луганской, Полтавской, Черкасской областях.

Ветер будет порывистым, северо-западные и западные порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Исключение – южная часть страны, где ветер будет умеренным, без сильного.

Днем в среду термометры покажут примерно +22...+25, на севере местами +20...+22, в южной части, на Закарпатье и в Черновицкой области +26...+31 градус.

Погода 25 июня в Киеве – это периодический дождь, сильный западный ветер и +22...+23 градуса тепла.

Как ранее писал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!