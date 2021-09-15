Синоптик дала прогноз погоды на зиму в Украине: могут быть очень большие перепады температур

Несмотря на глобальные изменения климата и частичное смещение смены времен года, зимы в Украине со временем не исчезнут. А грядущая может отличиться перепадами температуры воздуха, украинцев ждет холодная погода в декабре, январе и феврале.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL ранее рассказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН (УкрГМИ).. Она возразила высказываниям народных синоптиков, мол, через несколько десятков лет у нас может больше не быть зим.

"Это не так. Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит", – уточнила климатолог.

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По ее словам, зиму определяет положение Земли относительно Солнца. И даже если сезоны могут становиться неустойчивыми и изменяться, они все равно остаются.

Мартазинова подчеркнула, что прошедшая зима в Украине была морозной и снежной. В частности, сильные снегопады наблюдались в феврале, а температура воздуха иногда опускалась до -20 °С.

Климатолог добавила, что в ближайшую и в последующие зимы украинцы тоже столкнутся с большими перепадами температур, сильными морозами.

"Научное мировое сообщество рассматривает в основном влияние загрязнения атмосферы на изменение климата. Но есть еще и другие факторы, которые на протяжении всей истории Земли оказывают гораздо большее влияние, чем человеческая деятельность", – объяснила Мартазинова.

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