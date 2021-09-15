Синоптик дала прогноз погоды на зиму в Украине: могут быть очень большие перепады температур
Несмотря на глобальные изменения климата и частичное смещение смены времен года, зимы в Украине со временем не исчезнут. А грядущая может отличиться перепадами температуры воздуха, украинцев ждет холодная погода в декабре, январе и феврале.
Об этом в комментарии OBOZREVATEL ранее рассказала Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН (УкрГМИ).. Она возразила высказываниям народных синоптиков, мол, через несколько десятков лет у нас может больше не быть зим.
"Это не так. Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит", – уточнила климатолог.
По ее словам, зиму определяет положение Земли относительно Солнца. И даже если сезоны могут становиться неустойчивыми и изменяться, они все равно остаются.
Мартазинова подчеркнула, что прошедшая зима в Украине была морозной и снежной. В частности, сильные снегопады наблюдались в феврале, а температура воздуха иногда опускалась до -20 °С.
Климатолог добавила, что в ближайшую и в последующие зимы украинцы тоже столкнутся с большими перепадами температур, сильными морозами.
"Научное мировое сообщество рассматривает в основном влияние загрязнения атмосферы на изменение климата. Но есть еще и другие факторы, которые на протяжении всей истории Земли оказывают гораздо большее влияние, чем человеческая деятельность", – объяснила Мартазинова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
прогнозируя погоду до конца осени, украинские синоптики заявили, что она будет близка к климатической норме, с периодами дождей и тепла. Бабье лето продлится до конца сентября, а вот в октябре и ноябре осадков будет мало.
Тогда как зима, по словам синоптиков, начнется с ледяных дождей в декабре. В январе обещают снегопады, а в феврале – сильные морозы.