В Украине через 20 лет может не быть зимы: Кульбида рассказал об изменениях климата

Каждый год теплый летний период увеличивается в среднем на 10-15 дней, соответственно зимний сокращается. Таким образом нельзя исключать того, что зимы в Украине скоро совсем не будет.

Об этом предупредил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида. По его словам, это может произойти через 20-25 лет, передает Парламент.UA.

Кульбида рассказал, что Украина относиться к странам, где среднегодовая температура за последние несколько лет увеличилась на 1,6-1,7 градусов.

Он добавил, что в 2021 году у нас ожидается самый большой урожай за всю историю со времен Киевской Руси. Это связано с благоприятными погодными условиями во время посевной. Речь идет о самом большом урожае кукурузы и озимых культур.

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Синоптик отметил, что угроза глобального потепления для украинского аграрного сектора также существует. Однако современные технологии позволяют избегать негативных последствий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, погода в Украине осенью 2021 года будет холодной и дождливой. Первые морозы прогнозируют уже в октябре, а снег – в ноябре.