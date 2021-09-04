Ранние заморозки и холодная зима: синоптики дали прогноз на зиму и осень в Украине

Осенью-2021 погода в Украине отметится периодами дождей и тепла. В то же время украинцев ждут и ранние заморозки.

Как передают "Факты ICTV", об этом говорится в прогнозе мировых метеорологов для центральной части Европы, включая нашу страну. Со своей стороны украинский синоптик спрогнозировал холодную зиму 2021-2022 годов.

Ежегодно составлением долгосрочных прогнозов занимаются мировые метеорологические центры из Франции и Соединенных Штатов Америки. В них специалисты выделяют основные погодные тенденции, которые будут преобладать на определенной территории. На этот раз такие спрогнозировал метеоцентр, расположенный в британском городе Рединг.

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По его данным, конец сентября и начало ноября в Украине пройдут без осадков, очень сухим ожидается весь октябрь. Причиной этого назвали действие Азорского антициклона, который длительное время будет удерживать свои позиции на территории страны.

Без уточнения месяца, утверждается, что в Украину осенью-2021 рано придут заморозки. В то же время метеорологи указали и на периоды теплой погоды в сентябре и ноябре. Отмечается, что в последнем осеннем месяце температура воздуха может превысить многолетние показатели нормы.

Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что эта зима в Украине будет снежной и холодной. Морозы ударят в декабре. Кроме этого, в первой декаде месяца вероятны ледяные дожди.

Немного потеплеет в начале января 2022 года, до 14 числа может заснежить. В феврале погода в регионах страны будет характерной для этого месяца – сильные морозы Горбань прогнозирует во второй половине.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что первый снег в Украине может выпасть во второй половине октября. В этом месяце средняя температура, вероятно, будет даже ниже, чем в ноябре-декабре.