В Украину вернется тепло, "бабье" лето продлиться до конца сентября: прогноз синоптиков

После похолодания в первые дни сентября, начиная со второй декады месяца, погода в Украине возьмет курс на потепление. Почти до его конца она порадует украинцев "бабьим летом", осадки в это время будут в пределах нормы.

А в целом критически низких температур осенью-2021 ожидать не приходится. Об этом рассказали синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха и климатолог Вера Балабух в комментарии "Апострофу".

По словам Натальи Птухи, с 10 сентября на западе, севере, востоке и в центре днем воздух прогреется до +19, а на юге +20… +22. Это и будет "бабье лето", такая погода продержится несколько недель.

Но на исходе третьей декады сентября температура воздуха упадет. На западе, севере и в центре столбики термометров вновь покажут +14… +16. На юге в последние дни месяца будет до +19, на востоке примерно +17.

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В общем погода в сентябре и по температуре, и по осадкам будет в пределах климатической нормы, отметили в Укргидрометцентре.

"Средняя месячная температура ожидается +14… +18, в Карпатах +11… +12, что близко к норме. Месячное количество осадков – на уровне 34-70 мм, в Карпатах 87-103 мм, что в пределах нормы", – добавили синоптики.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух подчеркнула, что эта осень в Украине ожидается теплая и сухая. Погода будет преимущество характерной для последних 30 лет.

"Они, а особенно последние пять лет были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений. Например, в прошлом году у нас была самая теплая осень. В 2021-м температуры будут не такие высокие, но тоже будет тепло", – рассказала она.

При этом добавила, что в октябре и ноябре стоит ожидать наиболее вероятного дефицита осадков. Особенностью этого года станет и существенное влияние Ла-Нинья – погодного явления охлаждения поверхности Тихого океана, которое оказывает большое влияние на климат.

"Для осени в Украине характерны два периода: первый, когда наблюдается преимущественно антициклональная погода и второй период в последний месяц, когда начинают приходить циклоны, которые приносят влажность и холодный воздух. Правда, температурных "качелей" Украина не избежит", – утверждает Балабух.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные метеорологи спрогнозировали ранние заморозки осенью-2021 в Украине, отметив, что в целом погода будет с периодами осадков и тепла. Со своей стороны украинский синоптик рассказал о морозном декабре и ледяных дождях зимой.