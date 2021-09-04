В Украине не будет зим? Ученая оценила прогноз Кульбиды

Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Смену времен года оно не отменит.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Так она прокомментировала предположение, высказанное начальником Украинского гидрометцентра Николаем Кульбидой о том, что через 20-25 лет в Украине может не быть зимы.

"Это не так. Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем", – заявила она.

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В этом контексте ученая заметила, что зима определяется положением Земли по отношению к Солнцу. "Сезоны остаются. Они могут меняться, могут становиться неустойчивыми внутри, но это разные вещи. Сезоны все равно никуда не деваются", – подчеркнула она.

В этом контексте Мартазинова напомнила о том, какой была зима текущего года – снежной и с морозами. "Последний год как никакой другой показал, что зимы должны быть. Январь и февраль были с такими снегопадами, с такими высокими уровнями снежного запаса! Были морозы до -20 градусов".

"Таким образом, говорить о том, что зимы не будет, нельзя. Отдельные дни зимы будут хорошо просматриваться. Могут быть очень большие перепады температуры, сильные морозы", – подчеркнула ученая.

Она добавила, что изменения климата сопровождают всю историю нашей планеты, и роль человека в этих процессах не настолько велика, как кажется.

"Научное мировое сообщество рассматривает в основном влияние загрязнения атмосферы на изменение климата. Но есть еще и другие факторы, которые в течение всей истории Земли оказывают намного большее влияние, чем человеческая деятельность", – заметила Мартазинова.

Как писал OBOZREVATEL, Николай Кульбида высказал предположение, что в перспективе ближайших 20-25 лет за счет процессов глобального потепления в Украине практически не будет зим. По его словам, ежегодно теплый период года увеличивается, а средняя температура воздуха повышается.