Символ целой эпохи: как строили ДнепроГЭС, которую атаковала Россия, и какими могут быть последствия

Днепровская гидроэлектростанция, которую атаковали российские оккупанты утром 22 марта, является старейшей ГЭС, расположенной на реке Днепр. Эту станцию можно считать символом целой эпохи, который до сих пор восхищает своим величием.

Идея построить дамбу с гидроэлектростанциями на том самом месте, где сейчас находится ДнепроГЭС, впервые возникла еще в 1905 году, но воплотить замысел помешала Первая мировая война. Более подробно об истории строительства Днепровской ГЭС расскажет OBOZ.UA.

Строительство Днепровской ГЭС началось 15 марта 1927 года, в рамках программы индустриализации СССР. Для страны, пережившей Первую мировую и длительную гражданскую войну, строительство такого масштабного объекта можно было сравнить со сооружением египетских пирамид, поскольку оно нуждалось в огромных материальных и человеческих ресурсах.

После постройки плотины было затоплено более 50 населенных пунктов из-за подъема речных вод. Первый гидроагрегат был введен в эксплуатацию 10 октября 1932 г., а к 1939 г. все 9 гидроагрегатов станции общей мощностью 560 тыс. кВт были введены в действие.

Так была построена самая мощная в то время гидроэлектростанция в Европе. На правом берегу реки, где расположена скала под названием "Любовь", откуда началось строительство станции, сегодня расположен машинный зал – сердце ДнепроГЭСа.

Огромное строительство этого энергетического объекта обошлось стране примерно в 100 миллионов долларов. Общая стоимость комплекса, включая промышленную площадку и Соцгородок, составила 400 миллионов.

Восемь турбин поставила американская компания "Ньюпорт Ньюс", а еще одна копия американской была изготовлена в Советском Союзе. Пять генераторов было произведено компанией "General Electric" из США, а еще четыре аналогичных генератора были изготовлены на Ленинградском заводе "Электросила".

Технический надзор за строительством осуществлял полковник Хью Линкольн Купер инженерного корпуса США, который был главным инженером-консультантом проекта по приглашению советского правительства.

С мая 1933 года по июнь 1941 года ДнепроГЭС сгенерировала более 16 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что позволило стране сэкономить более 10 миллионов тонн топлива.

Подрыв Днепровской ГЭС 18 августа 1941

18 августа 1941 в 20:15, после получения информации о прорыве немецких войск в районе Запорожья, работники НКВД взорвали дамбу ДнепроГЭСа. Взрыв привел к разрушению машинного зала и прекращению энергоснабжения, что парализовало деятельность промышленных предприятий Запорожья. В результате взрыва также пострадало местное население и советские военные формирования.

После захвата Запорожья вермахтом через 46 суток после взрыва, немецкие строительные части восстановили разрушенную часть плотины, а летом 1942 года новое оборудование немецкого производства начало работать вместо разрушенного. После завершения ремонтных и восстановительных работ 31 декабря 1942 года уже в январе 1943 года началось производство электроэнергии при производственной мощности до 42 МВт.

Однако после перемен на фронте немцы снова взорвали дамбу, разрушив часть постройки.

Восстановление гидроэлектростанции

В 1944 году началась реконструкция гидроэлектростанции, и в марте 1947 года был запущен в эксплуатацию первый гидроагрегат Днепровской ГЭС. Шестой агрегат был введен в эксплуатацию 31 августа 1949 года. В 1950 году был введен в эксплуатацию последний, девятый гидроагрегат, завершивший восстановление электростанции.

22 апреля 1972 г. началось строительство второй очереди Днепровской ГЭС. В 1974 году был запущен в эксплуатацию первый гидроагрегат, а в 1981 году станция достигла своей полной мощности.

Реконструкция

В годы эксплуатации оборудования на Днепровской ГЭС оказалось морально и физически устаревшим, что обусловило необходимость его реконструкции. Первый этап этой реконструкции начался в 1996 году и привел к увеличению имеющейся мощности Днепровской ГЭС-1 на 42 МВт.

В 2007 году был начат второй этап реконструкции, благодаря которому мощность станции была увеличена на 85,2 МВт, достигнув общей мощности ДнепроГЭС в размере 1610,6 МВт.

Летом 2020 года на автодороге ДнепроГЭС была обнаружена трещина длиной примерно 600 метров, что привело к введению ограничений для транспорта, который не должен превышать 3 тонны и двигался со скоростью не более 40 км/ч.

18 ноября 2021, во время совещания в "Укргидроэнерго", была утверждена концепция реконструкции плотины Днепровской ГЭС, которая предусматривала разделение встречных потоков транспорта и строительство второго яруса путепровода. Планировалось завершить проект реконструкции дамбы к маю 2022 года, после чего начать работу по ее реконструкции.

Полномасштабная война

В 2022 году в Запорожье должна была начаться масштабная реконструкция дамбы Днепрогэс, в рамках которой она должна была стать двухъярусной с несколькими полосами на каждом. Однако планы на 2023 год по закрытию плотины для движения автотранспорта на капитальной реконструкции были испорчены широкомасштабным российским вторжением в Украину.

Так, 31 октября 2022 года российские войска ударили ракетами по ключевым объектам инфраструктуры в Украине, включая электрическую подстанцию Днепровской ГЭС.

А утром 22 марта 2024 года российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре и энергетическим объектам Украины. Во время вражеской атаки пострадала и Днепровская ГЭС, хотя дамба не была разрушена, были нанесены большие повреждения, и движение автомобильного переезда было прекращено.

В "Укргидроэнерго" подчеркнули, что угрозы прорыва сейчас нет, а "ситуация на дамбе станции контролируемая".

ДнепроГЭС – это не только энергетическая постройка. Эта плотина в Запорожье содержит огромные объемы воды, и в случае разрушения дамбы большой поток может затопить десятки населенных пунктов ниже по Днепру. Однако для полного прорыва такого сооружения требуется невероятное количество взрывчатки. Кроме того, эта станция была построена с расчетом выдержать ядерный удар. Таким образом, чтобы разрушить дамбу, нужно чрезвычайно большая сила, в десятки, сотни ракет, которые должны попадать в одно место.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью, поразив в частности Днепровскую гидроэлектростанцию. Во время атаки вражеская ракета также попала в двигавшийся по плотине троллейбус, из-за чего там полностью перекрыли движение.

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