Сильные дожди и жара до +30: прогноз погоды в Украине на субботу

В субботу, 19 июня, на части территории Украины пройдут сильные дожди. В остальных регионах ожидается жаркая и солнечная погода, воздух местами прогреется до 30 градусов по Цельсию.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Так, осадки ожидаются в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях и в Крыму (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Сильные дожди по прогнозу синоптиков пройдут во Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях. О значительных осадках предупредили также жителей Одесщины, Николаевщины и Херсонщины.

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На западе температура воздуха в среднем составит 25-29 градусов тепла. В центре и на юге страны воздух прогреется до +24...+29, а теплее всего будет на востоке – до 30 градусов по Цельсию. Ночью температура в Украине будет колебаться от 14 до 18 градусов.

В Киеве и области в субботу будет тепло и солнечно, осадков не ожидается. Температура воздуха в столице днем составит 27-29 градусов, ночью – 16-18.

Напомним, что в Украине в воскресенье и понедельник, 20-21 июня, ожидаются дожди – сперва грозовые практически на всей территории, кроме востока и севера, а потом – небольшие осадки в западных областях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.