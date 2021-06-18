На Украину снова обрушатся дожди и грозы: где ждать непогоды на выходных
В Украине в воскресенье и понедельник, 20-21 июня, ожидаются дожди – сперва грозовые практически на всей территории, кроме востока и севера, а потом небольшие осадки в западных областях. В регионах, где осадков не предвидится, воздух прогреется до +30, а местами и до +32 градусов.
Соответствующие данные были опубликованы на сайте Укргидрометцентра. По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 20 июня, половину Украины накроют грозы.
На западе будет не так жарко, как в остальных регионах – от +25 до +28. На юге будет от +26 до +28 градусов, на востоке – наибольшие показатели на термометрах – от +27 до +31. В центре максимум +29-30 градусов.
В дополнительный выходной день – понедельник, 21 июня, дожди отступят, но останутся на Закарпатье, в Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской областях. На остальной территории – без осадков.
Температура заметно повысится в центре, где может достигнуть отметки в +32. На западе синоптики прогнозируют от +24 до +28, на юге, как и на севере, от +28 до +30, на востоке от +28 до +31 градуса.
В Киеве и области воскресенье пройдет без осадков, температура днем от +27 до +29. Понедельник – также без дождя и более жаркий – от +30 до +32 градусов.
Прогноз погоды в Украине на субботу, 19 июня, с Алисой Мярковской – смотрите по ссылке.
Прогноз от Натальи Диденко на выходные можно почитать тут.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Лето-2021 в Украине не отличится жаркой погодой. Рассчитывать на температуру около 40 градусов не стоит, считает заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
В то же время народный синоптик Николай Кульбида заявил, что это лето может быть очень жарким. По его прогнозам, годовая температура будет превышать статистическую норму и может достигать 40 градусов.
Ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что в начале июня погода в Украине будет совсем не летней, дождевой. Температура воздуха не превысит 23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.