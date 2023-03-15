Сила украинцев и Украины в том, что все мы становимся воинами в решающее время и боремся за свое, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сила украинцев и Украины в том, что все мы становимся воинами в решающее время и боремся за свое. Он также рассказал, что во вторник состоялось заседание Ставки главнокомандующего, на котором главной темой стала ситуация в Бахмуте.

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Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения 14 марта. Соответствующее видео опубликовал Офис президента.

Зеленский отметил, что сегодня имел честь вручить государственные награды украинским защитникам, а также родным наших воинов в честь Дня украинского добровольца.

"Маме Героя Украины Александра Мациевского. Отцу и жене Героя Украины Тараса Бобанича. Мужчинам и женщинам, защищающим наше государство, став в его защиту по зову чистого украинского сердца", – сказал он.

Президент уточнил, что сегодняшними указами он отметил 363 украинских добровольцев, 47 из них посмертно. Он отметил, что сотни тысяч украинцев после 24 февраля и с 2014 года стали украинскими добровольцами и защищают Украину от российской агрессии.

"Миллионы помогают! Ищут все необходимое для обороны, лечат и реабилитируют после ранений, спасают после российских ударов, работают ради Украины и украинцев. Прочность наших сил обороны и безопасности – в прочности нашего народа. А сила украинцев и государства в целом основывается на том, что украинцы становятся воинами в решающее время – не теряются, а дерутся, не ищут чужого, а делают все, чтобы добыть в борьбе свое", – подчеркнул он.

Зеленский заверил, что Украина победит в этой войне, а сейчас делается все возможное для этого.

"Мы победим в этой войне. Делаем все для этого. Поддерживаем друг друга. Усиливаем государство. Объединяем мир ради нашей победы, которая на самом деле состоит из действий всех, кто борется за Украину, кто воюет за наше государство и за своих собратьев, кто делает все, чтобы не воздать врагу ни нашу землю, ни украинскую славу", – отметил он.

Глава государства отдельно поблагодарил Алину Михайлову, которая сегодня передала ему личный шеврон "Да Винчи", Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Но еще за один шеврон от ребят, который сегодня передали ему на церемонии.

Также президент рассказал, что во вторник состоялось заседание Ставки.

"Доклады Главкома, разведки, командующих направлений. Основное внимание – ОСУВ "Хортица" и Бахмут. Есть четкая позиция всей Ставки: усиливать это направление, уничтожать оккупанта максимально. Далее генерал Тарнавский докладывал относительно "Таврии" – это часть донецких направлений, часть южных направлений "Генерал Москалев доложил о ситуации для ОСУВ "Одесса". Генерал Наев - по "Северу". Конечно, постоянно на Ставке прорабатываем поставки боеприпасов, оружия. Неизменно работаем и с партнерами, чтобы усиливать давление на Россию", – подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский добавил, что сегодня в Киев с визитом прибыла премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир.

"Государства, которые помогают политически и гуманитарно Украине, которая добавляет свой голос в глобальную коалицию защитников Украины и свободы", – сказал он.

В ходе встречи с Якобсдоуттир было обсуждено сотрудничество по евроатлантическому и европейскому направлениям, а также в международных структурах. Один из ключевых вопросов – наказание государства-террориста и всех российских убийц.

"Готовимся к саммиту глав государств и правительств стран Совета Европы, который состоится в столице Исландии и может иметь важное значение для привлечения России к ответственности за агрессию", – добавил Зеленский.

Также он провел переговоры с CEO корпорации Fox и сопредседателем News Corp – одной из ведущих медийных структур Соединенных Штатов Америки, Рупертом Мердоком.

"Год назад именно в этот день под обстрел российских военных в Киевской области, в Горенке, попала группа журналистов, работавших для Fox. Тогда погибли Пьер Закржевский и Александра Кувшинова, был тяжело ранен Бенджамин Холл. В общей сложности чуть более чем за год были убиты и ранены десятки медийщиков. Каждую жизнь мы ценим, каждого и каждую мы помним. Уважая их, уважая всех, чья жизнь или здоровье унесла эта война, изо всех сил приближаем завершение российской агрессии. Наказание государства-террориста. Вовсю приближаем украинскую победу", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский поздравил защитников Украины с Днем добровольца. Каждый из них встал на защиту Украины по зову сердца и приближает победу нашего государства.

Также Зеленский заявил, что из-за полномасштабного российского нападения Украина достигла наибольшего уровня национального единства в своей истории. Глава государства верит в победу нашей страны.

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