Швеция передала Украине четыре катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ. Фото

Швеция продолжает поддерживать Украину в наиболее трудные времена. Стокгольм передал Киеву 4 катера и 14 секций понтонов, которые помогут нашим дорожным службам восстановить транспортное сообщение деоккупированных территорий с другими областями.

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Об этом сообщили в Facebook Министерства инфраструктуры Украины. Отмечается, что указанные катера можно использовать в качестве понтонных переправ, а секции – комбинируются в переправы разной длины.

Сейчас конструкции уже оперативно разгружают в Украине, чтобы отправить в локации, наиболее нуждающиеся в помощи.

Кроме того, аналогичные конструкции Киев уже получил от Чехии, Франции и Норвегии.

В ведомстве отметили, что с начала полномасштабной войны благодаря международной помощи уже удалось восстановить 80 из 153 разрушенных переправ. В частности, Швеция предоставила Украине за этот период только гуманитарную и гражданскую помощь на сумму 379 миллионов евро.

Напомним: также Швеция планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь – десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

Танки Leopard, которые называются в Швеции Stridsvagn, могут, прежде всего, использоваться для дополнения пакета танков, который Германия собирает для Украины. Берлин пообещал поставки 14 моделей Type 2A6 из составов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в феврале шведский парламент одобрил десятый пакет военной помощи Украине на фоне ее противостояния агрессии РФ. Эта партия вооружения включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и шведские боевые машины пехоты CV 90;

– парламент Швеции утвердил военную помощь Украине на 406 млн долларов. Этот пакет помимо прочего содержит боевые машины пехоты CV 90 (Combat Vehicle 90). Ранее, 19 января, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна планирует передать Украине примерно 50 БМП CV 90.

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