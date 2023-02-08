Парламент Швеции одобрил десятый пакет военной помощи Украине с противотанковым оружием и БМП CV 90

8 февраля шведский парламент одобрил десятый пакет военной помощи Украине на фоне ее противостояния агрессии РФ. Эта партия вооружения включает противотанковое оружие, оборудование для разминирования, легкое противотанковое оружие Robot 57 и шведские боевые машины пехоты CV 90.

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Об этом сообщило издание Европейская правда, ссылаясь на решение депутатов в Риксдаге. Сумма, в которую оценивается очередной пакет для украинской армии, составляет 4,3 млрд шведских крон (406,7 млн долларов).

Решение было принято в рамках внесения дополнительных правок в государственный бюджет Швеции и с учетом собственных оборонных потребностей страны. Стокгольм подчеркнул, что передача вышеуказанного вооружения и тяжелой техники не проделает брешь в военном потенциале его армии.

Напомним, что сегодня также премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о готовности к обучению украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами "Тайфун". Это станет первым шагом к передаче истребителей в виде военной помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна может предоставить ВСУ танки Stridsvagn 122. Они являются аналогами немецких "Леопардов", которые уже официально получит наше государство.

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