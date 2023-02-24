Усилить 'танковый кулак': Швеция планирует предоставить Украине Leopard 2, названо количество – Spiegel

Швеция планирует предоставить Украине дополнительную военную помощь. Стокгольм хочет предоставить в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

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Об этом сообщает SPIEGEL. Правительство Швеции изначально не хотело подтверждать этот шаг в пятницу утром.

В минобороны сказали лишь, что пакет с "новой поддержкой" для украинской армии должен быть озвучен во второй половине дня.

Танки Leopard, называемые в Швеции Stridsvagn, могут в первую очередь использоваться для дополнения пакета танков, который Германия в настоящее время собирает для Украины. Берлин пообещал поставку 14 моделей Type 2A6 со складов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

Стоит отметить, что в годовщину широкомасштабного вторжения России, 24 февраля, Польша объявила об отправке первых танков Киеву. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что четыре боевых танка Leopard 2 уже прибыли в Украину.

В то же время Финляндия планирует поставить в Украину три тяжелые машины для разминирования Leopard 2R, разработанные на базе танка Leopard 2A4. Страна также поможет обучить украинские экипажи использовать эту военную технику.

Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2. Со временем количество "Леопардов", которые Мадрид готов передать ВСУ, может возрасти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Португалия готова отправить в Украину танки Leopard 2 уже в марте.