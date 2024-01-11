'Шухевич бы очень гордился украинцами'. Дочь главнокомандующего УПА с пенсией 8000 грн призналась, что активно донатит на ВСУ

Дочь Романа Шухевича Мария продолжает благородное дело своего отца-повстанца. В свои 83 года активно помогает финансово нашим воинам побеждать российского врага. Она рассказала, что пенсии 8 тысяч гривен ей хватает, поэтому имеет возможность присоединиться почти к каждому сбору, который видит в интернете.

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По ее мнению, если бы главнокомандующий Украинской повстанческой армией Роман Шухевич видел доблесть народа в борьбе против российских захватчиков, то очень бы гордился. В интервью "Твоєму місту" Мария отметила, что радуется, что молодое поколение восприняло идеи ее отца и активно подражает ему.

"Он идею борьбы разнес на целую Украину. Благодаря ему... может, старое поколение не очень... а молодое поколение ее восприняло. Можно бороться с тем врагом и стоит бороться. Хотим жить в своем государстве, давайте будем бороться", – заявила Мария.

Дочь известного повстанца считает, что если бы Роман Шухевич был ныне жив, то гордился бы украинцами и радовался: "Я думаю, что да [гордился бы. – Ред]. Тем духом борьбы и тем, что пошли, особенно та первая волна [в начале полномасштабного вторжения России. – Ред]. Не загоняли людей в армию на ту борьбу, а сами пошли. Он бы тем очень гордился".

Мария Шухевич из-за незаконной в то время деятельности своего отца 12 лет жила под наблюдением КГБ и была вынуждена говорить на русском. Лишь в 19 лет она узнала о своем настоящем происхождении и о том, кем является ее отец. За свою жизнь женщине пришлось пройти через страх оказаться в заключении и быть убитой из-за того, что она дочь опасного повстанца. Несмотря на тяжелые испытания, Мария, уже в преклонном возрасте, не получает надбавок к пенсии, но, имея свои 8 тысяч в месяц, не пропускает ни одного сбора, который видит в интернете. Об этом она рассказала в интервью "Обличчю Незалежності".

"Я, во-первых, на пенсии, муж тоже на пенсии, но муж еще и работает. Мы не бедствуем, у меня пенсия невысокая, не пятнадцать тысяч, не 30 тысяч. Доходит до 8 тысяч, но мы не бедствуем. На наши нужды нам хватает. Даже у меня есть более-менее возможность донатить. Появляются какие-то в интернете просьбы – каждый раз посылаю", – сказала Мария.

В частности, ее дочь ведет активную волонтерскую деятельность. Она проводит благотворительные экскурсии, а деньги перечисляет на нужды армии.

"Дочь ведет экскурсии и те деньги отдает на нужды армии или на волонтерскую кухню. Я тоже туда что-то бросаю. Так что нормально, я не жалюсь, что финансово мне тяжело", – продолжила женщина.

Несмотря на небольшой достаток, даже у Марии Шухевич есть возможность донатить. Поэтому мы верим, что каждая гривня каждого украинца поможет приблизить победу и вернуться героям, среди которых есть и наши коллеги. OBOZ.UA объявил сбор на 300 тысяч гривен, в котором не хватает лишь четвертой части – 70 тысяч. Средства, которые осталось собрать, пойдут на приобретение 1-2 дронов для 25-й аэромобильной бригады.

Человек, который задонатит наибольшую сумму, получит обломок от российской ракеты "Кинжал", а среди отправителей более 200 грн будет разыграна крышка от ракеты HIMARS. Присоединиться к сбору можно по ссылке.

Признание Марии Шухевич о помощи армии вызвали отклик интернет-пользователей. К примеру, в соцсети Х ее слова активно обсуждают под одним из тредов. "У меня почему-то от этой параллели аж дух перехватило. Дочь главнокомандующего УПА сейчас старательно помогает ВСУ прогнать Россию с наших земель", "Я, как это услышала, у меня сердце на куски разорвалось. На таких людях держится Украина", "Не смогло кацапйо разорвать связь поколений!" – пишут комментаторы.

Напомним, что 1 января 2024 во время массированной атаки дронами по Львову был уничтожен музей, посвященный памяти Романа Шухевича. Габаритные вещи, к сожалению, сожжены, но удалось спасти меньшие экспонаты, которые еще в начале полномасштабного вторжения перенесли в безопасное место.

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