Украинские военные в день рождения Стуса записали его стихотворение 'Додому': видео, которое пробирает до костей

Ко дню рождения поэта-диссидента Василия Стуса, боровшегося за независимость Украины в XX веке, Культурный десант записали трогательное видео на его стихотворение "Додому". На фоне за украинскими защитниками виднелись живописные поймы рек, озера и терриконы родного края поэта – Донбасса.

Видео дня

Видео опубликовал глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин. В ОГА отметили, что так же, как и поэт, украинцы разделяют любовь к Донетчине, и непременно вернут домой эту часть украинской земли.

"Ко дню рождения нашего земляка Василия Стуса Культурный десант подготовил видео на его стихотворение "Додому!"

Со строк несется любовь к родной Донетчине – любовь, которую все мы разделяем. И мы обязательно вернемся домой. Словами самого Стуса: Однако: мы еще вернемся хоть – ногами вперед, но: не мертвые, но: не побеждены, но: бессмертны!" – говорится в сообщении под видео.

Ранее сообщалось, что пользователей сети растрогало видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Романчук играет на бандуре "Элегию". Военный сидит посреди Донецкого террикона и мастерски исполняет щемящую композицию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!