Шмыгаль: украинский 'паспорт вакцинации' от COVID-19 будет совместимым с европейским

Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19, так званного "паспорта вакцинации".

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Соответствующие договоренности были достигнуты по время встречи вице-премьера Ольги Стефанишиной с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

"Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровела от него, а также сдала тесты. Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать Европой", – отметил глава правительства.

Напомним, что сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19. Таким гражданам будут выдавать справки о прививке.