Шикарные условия помогут урожаю в Украине в этом году, – синоптик

В 2021 году в Украине сложились "шикарные условия увлажнения", которые помогут будущему урожаю. Однако, несмотря на "влажный" месяц май, климатическая норма осадков еще не выпала.

Об этом OBOZREVATEL рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко. По ее словам, в отдельных регионах страны она "выполнена" всего на 10%.

"Перебора нет однозначно. Если мы смотрим на осадки с позиции Киева, то нам кажется, что их много. На самом деле осадков в мае выпало меньше нормы, от 10% до 40% за полмесяца", – подчеркнула она.

"На юге осадков вообще практически не было, в Запорожской области выпало очень мало осадков. В некоторых регионах меньше нормы еще со второй половины апреля", – добавила Адаменко.

При этом синоптик заметила, что сейчас в Украине сложились "шикарные условия увлажнения".

"Температура повысится, все прекрасно", – подчеркнула она, имея в виду будущий урожай.

Напомним, погода в Украине в конце мая и в начале июня будет прохладной, вплоть до заморозков. При этом холодные дни будут чередоваться с теплыми. Резкого похолодания следует ожидать во второй половине мая и в начале июня.

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