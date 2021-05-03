В Украине к лету подорожают продукты: что вырастет в цене

Цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.

Называют причины роста цен в Украине. Первая – продолжающееся мировое подорожание продуктов, вторая – сезонный фактор, третья – снижение объема предложения ряда товаров, прежде всего, это мясо и морская рыба. Об этом сообщает "Главком".

Кроме того, сезонный фактор роста цен усугубился из-за поздней весны. Цены на первые овощи нового урожая пока высокие, говорят специалисты.

"Год назад ранняя клубника из Закарпатья продавалась 10 апреля, в этом году – на две недели позже и цены заоблачные – до 200 грн/кг. То же касается ранних овощей борщнабора", – говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает в мае роста цен на борщнабор нового урожая на 70-80%. За килограмм молодой моркови, свеклы, капусты придется уплатить около 30 грн/кг.

Эксперты отмечают, что свинина дорожать к лету вряд ли будет. А сало даже подешевеет на 30-40% или до 60-80 грн/кг. Так бывает ежегодно, ибо в жару спрос на сало резко падает

Ранее стало известно, что гречка в Украине за год подорожала на 34,4% и стоит около 32-50 грн за кг, в зависимости от производителя. При этом цены продолжат увеличиваться и до конца 2021-го.

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