В Украине к лету подорожают продукты: что вырастет в цене
Цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.
Называют причины роста цен в Украине. Первая – продолжающееся мировое подорожание продуктов, вторая – сезонный фактор, третья – снижение объема предложения ряда товаров, прежде всего, это мясо и морская рыба. Об этом сообщает "Главком".
Кроме того, сезонный фактор роста цен усугубился из-за поздней весны. Цены на первые овощи нового урожая пока высокие, говорят специалисты.
"Год назад ранняя клубника из Закарпатья продавалась 10 апреля, в этом году – на две недели позже и цены заоблачные – до 200 грн/кг. То же касается ранних овощей борщнабора", – говорит директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает в мае роста цен на борщнабор нового урожая на 70-80%. За килограмм молодой моркови, свеклы, капусты придется уплатить около 30 грн/кг.
Эксперты отмечают, что свинина дорожать к лету вряд ли будет. А сало даже подешевеет на 30-40% или до 60-80 грн/кг. Так бывает ежегодно, ибо в жару спрос на сало резко падает
Ранее стало известно, что гречка в Украине за год подорожала на 34,4% и стоит около 32-50 грн за кг, в зависимости от производителя. При этом цены продолжат увеличиваться и до конца 2021-го.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине быстро дорожают цены на подсолнечное масло, хлеб, яйца, мясо и молочную продукцию. По прогнозам экспертов, удара по кошельку не избежать– подорожание продолжится.
В Украине в ближайший месяц будут держаться высокие цены на овощи, после чего произойдет сезонное удешевления.