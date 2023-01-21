Шесть пострадавших в авиакатастрофе в Броварах с ожогами были доставлены на лечение в Австрию: появились подробности. Фото

По состоянию на субботу, шесть пострадавших в авиакатастрофе в Броварах с ожогами были доставлены на лечение в Австрию. Еще одного человека в скором времени отправят Швейцарию.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что держит ситуацию с пострадавшими на личном контроле.

"По состоянию на сегодняшний день шесть пострадавших с ожогами отправлены на лечение в Австрию. Еще один пациент вскоре будет эвакуирован в Швейцарию", – сообщил министр.

Ляшко отметил, что все люди, получившие ранения, получают необходимую помощь в центральной больнице у Броваров и столичном городском ожоговом центре.

"В очередной раз спасибо международным партнерам за оперативную поддержку и помощь!" – добавил он.

Напомним: вертолет ГСЧС разбился рядом с детским садом и жилым домом в Броварах 18 января. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Они с коллегами летели в командировку. Монастырский вместе с другими представителями руководства министерства намеревался посетить одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту упавшего в Броварах вертолета было 10 человек, а не девять, как отмечалось в день трагедии. В полиции заявили, что, к сожалению, все они погибли: всего 14 человек, в том числе – один ребенок. Также известно, что 25 человек пострадали, 11 из них – – дети.

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