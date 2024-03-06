'Шаг к сильному будущему': в Одессе показали, как готовят офицеров, и назвали залог успеха. Видео

Одесская военная академия показала, как применяет "идеальный инструмент" в подготовке будущих офицеров. Речь идет о сочетании высокоинтенсивных упражнений, силовых тренировок и аэробных нагрузок – новейших передовых методов функциональных тренировок.

Видео подготовки курсантов опубликовали в Facebook Военной академии в Одессе. В заведении объяснили необходимость столь интенсивной подготовки тем, что военная служба требует высокой степени физической и моральной устойчивости.

В академии выразили благодарность начальнику Одесского РВА, Председателю ОО "Ассоциация "Фит групп Украины"" и руководителю Военной академии (г. Одесса) за подписание Меморандума, который дал возможность проводить подобные тренировки.

"Вместе мы шагаем к здоровому и сильному будущему", – отметили в учреждении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский показал, как украинские пилоты и техники продолжают проходить обучение на одномоторных легких самолетах F-16 Fighting Falcon. Разработанные сначала как дневные истребители для получения преимущества в воздухе, они превратились во всепогодные многоцелевые самолеты и со временем такие боевые машины должны появиться на вооружении Воздушных сил ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме объяснили, почему США не будут отправлять свои войска воевать против российских оккупантов в Украине. Об этом не просит президент страны Владимир Зеленский.

– Министр национальной обороны Польши рассказал, что страна планирует создать в структуре своей армии дроновые войска. На это страну подтолкнул пример Украины, активно применяющей беспилотники разных видов на войне против российских оккупантов.

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