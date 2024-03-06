Воздушные, морские и сухопутные: Польша по примеру Украины хочет создать беспилотные войска

Польша планирует создать в структуре своей армии дроновые войска. На это страну подтолкнул пример Украины, которая активно применяет беспилотники разных видов на войне против российских оккупантов.

Планами с журналистами поделился министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Извлекая уроки войны в Украине, мы создаем компонент дроновых войск. Мы создаем подразделения беспилотников", – сказал глава МО.

В польской армии хотят развивать не только беспилотные летательные аппараты. На вооружении будут также сухопутные и надводные беспилотники.

"Их применение оправдано не только в воздухе. Есть морские дроны, есть сухопутные... На совещании с руководством ВМФ мы говорили о применении дронов и о том, как адаптировать технологии, чтобы не остаться позади", – заявил министр.

Напомним: в феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил создать в структуре ВС Украины новый отдельный род сил – Силы беспилотных систем.

Как писал OBOZ.UA, 4 марта в Польше в поле недалеко от города Милаково в Варминьско-Мазурском воеводстве упал неизвестный предмет. В полиции заявили, что это, возможно, был метеозонд.

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