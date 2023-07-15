'Сердце моего сына бьется!' Мама умершего мальчика, ставшего донором для троих детей, рассказала о сложном решении. Фото

Умерший четырехлетний мальчик из Ровно спас жизнь трем детям. Его сердце, почки и печень успешно пересадили трем другим детям, уже долгое время ожидавшим трансплантацию.

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Мать мальчика, Екатерина Сотникова, которая с мужем приняла решение о донорстве, рассказала в сети о своем сыне и объяснила, как решилась на такой поступок. Она выразила надежду, что ее история "расширит понимание происходящего и подарит шанс на жизнь еще большему количеству людей".

Так, недавно сеть всколыхнуло чувствительное фото, на котором мать погибшего мальчика слушает, как бьется сердце ее сына в груди другого ребенка, которого он спас таким образом. Мальчика, который подарил шанс на жизнь трем детям, звали Юрий. В связи с полномасштабным вторжением, его семья переехала из Запорожья, постоянно страдающего от ракетных обстрелов со стороны оккупантов, в город Ровно. Трагедия с Юрой произошла 3 июля.

"У моего здорового жизнерадостного сыночка во время пробуждения после дневного сна произошло спонтанное кровоизлияние в головной мозг. Не было предсказателей, падений, ударов головой или какой-либо другой причины. К сожалению, такое бывает, уже некого обвинять, случай на миллион, и он произошел именно с моим сыном. Внутримозговое кровоизлияние в ствол головного мозга… со всеми последствиями. Мои коллеги поймут, диагноз не буду расписывать. СКТ было проведено в ближайшее время. Когда мне объявили результаты, мой шок и ужас я не забуду никогда", — рассказала она.

Семья начала бороться за жизнь ребенка, однако из-за кровоизлияния в мозг ребенок умер. Так, после гибели сына, мать мальчика приняла решение о донорстве. Реализовать это решение ей помогли коллеги-врачи.

"Мого сына уже не спасти, я это наконец-то осознала. И понимала, что есть шанс спасти кого-то другого. Эта мысль твердо поселилась в моей голове. И возникла цель ее осуществить. Популяризация донорства очень слаба в нашей стране. Юра почти сразу оказался в глубокой. коми, "без перспектив на жизнь" с медицинской точки зрения, – пояснила она, – Со стороны выглядит безумием и дикостью. Но так сложилось, что я не только мать, но еще и врач. И мое понимание того, что происходит, гораздо шире, чем у людей далеких от медицины".

Юру перевезли из Ровенской областной детской больницы в Институт сердца в Киеве. Мать рассказала, что во время сложной операции по трансплантации сердца "ее маленького героя" присутствовал весь медицинский персонал больницы. Сердце Юрия было пересажено шестилетней девочке по имени Соломия.

"Я ждала до глубокой ночи результата операции. Когда мне сказали, что сердце бьется в другом ребенке, я впервые искренне улыбнулась. Сердце моего сына бьется! Позже я узнала о спасенных мальчиках из клиники Охматдет. Рада, что хоть у этих детей будет шанс на здоровую жизнь. Утром я увидела Соломию, слушала сердце. Морально я к этому была готова. А вот когда она сразу проснулась и позвала маму, я растерялась. Вот и есть та грань "смерть дает жизнь". Мне полегчало", – написала женщина.

Юрий также стал донором почек для 12-летнего мальчика, который был на очереди для трансплантации в течение длительного периода, и донором печени для 15-летнего парня.

"Моя потеря непоправима. Тогда в понедельник вечером 3 июля мой мир упал и никогда не станет прежним. Но я верю и надеюсь, что 9 июля возродился мир у этих троих детей", – добавила мама мальчика.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые выполнили трансплантацию сердца 6-летнему ребенку. Девочка чувствует себя хорошо.

Напомним, 17-летняя Влада Федорченко из Донбасса в течение 10 лет находилась на гемодиализе и нуждалась в пересадке почки. Девочка перенесла 15 хирургических вмешательств, пока 23 апреля ей не пересадили почку от посмертного донора в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

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