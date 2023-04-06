СБУ взялась за блоггершу, которая призвала отделить Закарпатье от Украины. Фото

Следователи Службы Безопасности Украины задержали блоггершу из Закарпатья, которая распространяла в сети призывы об отделении региона от Украины. СБУ открыли на предательницу уголовное производство.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Управления СБ Украины в Закарпатской области. Вчера, 5 апреля, женщину взяли под стражу.

Как рассказали спецслужбы, блогерша пыталась нарушить стабильность в Закарпатском регионе, распространяя в сети сепаратистские призывы. Также она оскорбляла украинцев, выступавших против такой антиукраинской деятельности женщины.

В настоящее время спецслужбы занимаются этим преступлением в рамках статьи 110 Уголовного кодекса Украины о "Посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и проводят все необходимое, чтобы предательница была наказана за свои действия.

В случае доказывания преступления, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачили гражданку РФ, которая активно пропагандировала "русский мир ". В частности, женщина распространяла фейковые антиукраинские новости и оправдывала войска страны-террориста.

Напомним, что в Красногоровке Донецкой области среди бела дня разоблачили фаната "русского мира", который до сих пор ожидает прихода кафиров. Пенсионер заявил, что больше "любит россиян", в то время когда сам пришел получать гуманитарку от украинцев.

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