Сейчас гораздо проще: что брали с собой в дорогу водители в СССР

Современные ПДД требуют от водителя иметь при себе определенный набор предметов для безопасности поездки – аптечку, огнетушитель, аварийный знак, запасное колесо. Все совсем иначе было во времена СССР.

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Тогда водителям приходилось таскать за собой целую автомастерскую. Вероятность встретить по дороге автосервис была минимальной, магазинов с запчастями было и того меньше, поэтому о своей безопасности и комфорте приходилось заботиться самостоятельно. OBOZ.UA рассказывает, что должен был брать в дорогу советский водитель, чтобы иметь шанс добраться до места назначения.

Технические жидкости

Поскольку автозаправочных станций в Стране советов откровенно не хватало, водителям приходилось держать в багажнике полный набор технических жидкостей. К примеру, 20-литровую канистру с бензином. А лучше две. Если запас не использовали сами, он вполне мог пригодиться тому, кто забыл подготовиться к путешествию и заглох на трассе.

Кроме бензина также стоило взять с собой канистру моторного масла и тормозную жидкость. При необходимости этот перечень расширяли. Чем длиннее была дорога, тем серьезнее должен быть запас.

Комплект запчастей

Все, что могло выйти из строя и что можно было быстро заменить своими силами, лучше было возить с собой. В список "первой помощи" автомобилиста входили:

свечи зажигания;

трамблер в сборе или его части – бегунок и крышка прерывателя-распределителя;

катушка зажигания;

ремень привода помпы;

ремень привода генератора;

запасной тормозной цилиндр или манжеты к нему.

Запасные колеса и ремкомплект к ним

С шиномонтажными мастерскими в СССР было не лучше, чем со СТО и заправками. Поэтому разбираться с пробитыми колесами приходилось самостоятельно. В долгий путь брали даже не одну, а две запаски. Также водители старались иметь при себе вулканизатор резины, чтобы залатать дыру самостоятельно.

Инструменты

Дополнял эту автомастерскую на колесах набор инструментов, без которых воспользоваться описанным запасом было невозможно. Для жидкостей возили шланги и воронки, для запчастей – инструменты. А чтобы привести в порядок колеса, всегда под рукой должны быть домкрат и насос.

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