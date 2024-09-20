Зачем в СССР в фары авто заливали цветную жидкость: объяснение

Современные автомобильные фары – это сложное устройство, которое должно решать массу задач на дороге – регулировать освещение, улучшать видимость в тумане, беречь глаза других водителей от ослепления. Произведенные в СССР автомобили всего этого не имели, поэтому автовладельцам нередко приходилось прибегать к очень странным решениям.

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К примеру, в поздние годы существования Союза можно было увидеть в колбе автомобильной фары синюю или красную жидкость. Зачем ее использовали, выяснил OBOZ.UA.

Цветная вода, которую заливали в фары – это была тормозная жидкость. Она действительно имеет выраженный цвет. А еще некоторые химические и физические особенности, которые могли использовать автовладельцы. Кстати, процесс ее заливки называли "закапыванием глаз".

Версий, почему в СССР машинам "закапывали глаза", было несколько. Первая – самовыражение. Поскольку все автомобили в Союзе были более или менее одинаковыми, в зависимости от модели, молодые водители якобы пытались хоть как-то выделиться.

Другая версия указывает на то, что тормозная жидкость позволяла избегать появления конденсата внутри фары. Он делал световой прибор более тусклым и, соответственно, не столь эффективным. Если же залить в колбу чуть-чуть средства, это, по словам тех, кто использовал лайфхак, уменьшало запотевание и позволяло улучшить светоотдачу фары. Но при этом нужно было не налить слишком много жидкости, чтобы не получить обратный эффект.

По другому предположению присутствие тормозной жидкости позволяло замедлить развитие коррозии отражателя фары. Из-за плохой герметичности эта деталь часто начинала ржаветь, что тоже ухудшало работу световых приборов.

Есть также версия, что тормозная жидкость повышала противотуманные свойства фар. Якобы она делала свет от них более желтым, что важно в туманную погоду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР авто заправляли касторкой и почему так лучше не делать.

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