'Сделали из колоннады клоунаду': в Ивано-Франковске сотни людей вышли на протест против произвола 'реставраторов' исторического здания. Фото и видео

В Ивано-Франковске к вечеру в субботу, 17 июня, сотни людей вышли на протест к гостинице "Днестр" против уничтожения этого архитектурного памятника и кражи общественного пространства под его колоннадой. Именно в этом здании 3 января 1919 Украинская национальная рада ЗУНР единогласно ратифицировала Акт Воссоединения с УНР.

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Как передают местные СМИ, жители города возмущены действиями владельцев гостиницы, которые публично обещали освободить историческую колоннаду от стекла, но не сдержали слова. Активисты подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать в борьбе за сохранение достопримечательности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Обращение подписывали все желающие.

В документе президента призывают "взять под свой контроль и помочь спасти историческое здание гостиницы "Днестр" в качестве памятки архитектуры, а не новостроя".

Собравшиеся на акции вновь призвали владельцев гостиницы вернуть ей аутентичный вид и освободить колоннаду от стекла.

"Было бы неплохо пригласить городского голову, чтобы он подписал с нами это обращение", – предложил писатель Юрий Андрухович, присутствующий на акции.