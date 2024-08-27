'Счастье для родителей – видеть, как ребенок улыбается': трехлетняя Катя из Одессы получила современные слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова

Трехлетняя Катюша из Одессы живет из ДЦП. После нападения судом и пребывания в реанимации у девочки выявили проблемы со слухом. Обследования привели к выводу: необходимо слухопротезирование. Катя получила от Фонда Рината Ахметова суперсовременные слуховые аппараты, подстраиваемые под особенности и потребности ребенка.

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"Большое счастье для родителей – видеть, что ребенок реагирует, ищет, откуда звук и улыбается. Спасибо очень! Благодаря аппаратам, она будет лучше слышать, понимать и развиваться", – говорит мама девочки Мария.

Слуховой аппарат компенсирует потерю слуха у ребенка, и он слышит обычные звуки – практически так же, как дети, не имеющие пороков слуха. После установки аппаратов ребенку нужно адаптироваться к новому для себя звучанию, а в дальнейшем – работать с сурдопедагогом, чтобы развивать речь.

"Это аппараты уровня "комфорт", производство Дании. Звучание хорошего качества. Благодаря аппаратам ребенок будет улавливать звуки. Следовательно, сможет развиваться в 2-3 раза быстрее и начнет сама разговаривать, если с ней будут заниматься", – объясняет врач-сурдолог Центра слуха Владислав Устянский.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха в возрасте до 7 лет, проживающие или проживавшие в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001 (с понедельника по пятницу), или пишите в мессенджер Фонда.