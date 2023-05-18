СБУ задержала на Запорожье вражеского агента, который шпионил по позициям морпехов ВСУ. Фото и видео

Служба безопасности Украины задержала на Запорожье вражеского агента, который шпионил по позициям морпехов Вооруженных сил Украины. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции.

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В 2011 году он был уволен за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В начале марта этого года мужчина был завербован кадровым сотрудником ФСБ для сбора разведывательных данных о местах базирования сил обороны на территории региона.

Наибольший интерес для оккупантов представляли координаты боевых позиций подразделений морской пехоты ВСУ на Мелитопольском направлении.

Кроме того, захватчики намеревались получить точные геолокации железнодорожных мостов и объектов энергетики, расположенных в области.

Для сбора информации он объезжал местность под видом водителя такси и производил видеосъемку с помощью скрытого регистратора и мобильного телефона.

За каждое задание злоумышленник должен получить "вознаграждение" в размере от 2 до 5 тыс. грн. Для конспирации деньги должны были перечислиться на банковскую карточку его сына.

Кроме того, РФ обещала предателю руководящую "должность" в оккупационной администрации в случае захвата областного центра.

Агент был задержан при выполнении им враждебного задания. Во время обыска по месту жительства у него был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для переписки с российской спецслужбой.

Ему уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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