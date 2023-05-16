'Доказательства будут?' У Шойгу похвастались уничтожением ЗРК Patriot в Украине, но не поверили даже россияне

В министерстве обороны России отчитались, что в ночь на 16 мая нанесли удар по "пунктам дислокации подразделений ВСУ" в Украине и якобы уничтожили ЗРК Patriot. Такую новость высмеяли в сети даже россияне.

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Едкие комментарии пользователи сети оставляли в российских Telegram-каналах. Очередные утверждения оборонного ведомства государства-террориста о том, что "цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены", вызвали лишь смех и возмущение граждан РФ.

"3 портсигара импортных... базу по клонированию Зеленских", "Верим", "Великолепные новости", "Истинно верим", "Доказательства будут или якобы джентльмены верят на слово?", "Еще и 30 "Абрамсов" уничтожили", "А еще 100 "Хаймарсов", 3 Зеленских и звезду смерти. Знаем, верим!" – шутили комментаторы.

Напомним: ночью 16 мая защитники украинского неба отразили массированную воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми и баллистическими ракетами. Силами и средствами ПВО были сбиты все 18 враждебных целей, в том числе шесть "Кинжалов". Войска агрессора запускали их из авиации и кораблей по трем направлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что Силы ПВО Киева уничтожили все 6 ракет Х-47М2 "Кинжал", которые враг направил против столицы. Такой показатель впечатляет;

– 16 мая в Киеве и области прогремели мощные взрывы: оккупационные войска России в восьмой раз атаковали украинскую столицу ракетами и дронами-камикадзе. В регионе на отлично сработало ПВО, сбив все враждебные цели, однако их обломки упали в нескольких районах и пострадали.

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