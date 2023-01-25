СБУ задержала агента РФ, который наводил вражеские ракеты на энергообъекты Одессы: хотел ''подзаработать'' 70 тыс. Фото

Сотрудники СБУ в Одесской области задержали подельника оккупантов, который за материальное вознаграждение информировал спецслужбы РФ о размещении энергетических объектов инфраструктуры в регионе, а также позициях украинских военных, в первую очередь, ПВО. Полученные данные россияне использовали при подготовке к серии новых ударов.

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Об этом сообщается в пресс-службе силового ведомства. За свое сотрудничество с врагом местный житель надеялся получать по 70 тыс. грн ежемесячно.

"Впрочем, сотрудники СБУ помешали плану – своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали. По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовала ФСБ", – пояснили правоохранители.

Злоумышленник неоднократно озвучивал свои пророссийские взгляды в кругу знакомых, что вызвало профессиональный интерес у сотрудников СБУ. Когда его начали проверять и обыскивать, подозрения подтвердились: с собой у него была флешка с местами расположения важной для врага инфраструктуры, а также переписка в телефоне с российскими агентами.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", – указано в сообщении.

Теперь изменнику, в случае доказанной вины, грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, силовиками СБУ разоблачен агент российской ФСБ, готовивший ракетный удар по электроподстанциям Кропивницкого. Он собирал информацию о размещении подразделений сил обороны и объектов критической инфраструктуры на территории области.

Еще раньше на Сумщине задержали агента ФСБ, который хотел устроиться на работу в областную военную администрацию. Злоумышленник должен был собирать для врага секретную информацию.

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