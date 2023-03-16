СБУ сообщила о подозрении настоятелю храма УПЦ МП на Закарпатье, разжигавшему религиозную рознь

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении настоятелю храма Кресто-Воздвиженского кафедрального собора УПЦ МП в Ужгороде. Его обвиняют в разжигании религиозной розни.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. В декабре прошлого года священник неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря.

Задокументировано более семи эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения. Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков). Настоятелю грозит штраф до 8500 грн или ограничение свободы до 5 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее суд вынес приговор священнику, который поддерживал оккупантов и выступал за "присоединение" Донбасса к России. В частности, его отправили за решетку на 7 лет.

Напомним, Офис генерального прокурора открыл уголовное производство против митрополита УПЦ Московского патриархата Павла (Лебедя). Ему инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности (ч. 2 ст. 161 УК).

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя), и экснардепа Вадима Новинского.