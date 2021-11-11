СБУ передала в Минобороны военное вооружение на 1 млрд грн: впервые в истории Украины. Фото и видео
Служба безопасности Украины передала обширную партию вооружения Министерству обороны Украины. Арсенал общей стоимостью около 1 млрд грн и весом более 500 тонн контрразведка СБУ изъяла во время спецопераций.
Как сообщила пресс-служба Службы безопасности, указанное военное имущество было признано вещественными доказательствами в производствах и находилось под арестом. Его передача в Минобороны стала первым подобным случаем в истории Украины и вызвана напряженной ситуацией на востоке.
"Принимая во внимание обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу", – отметили в СБУ.
Речь идет, в частности, о таких видах вооружения:
оружие (гранатометы);
боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометам);
взрывчатые вещества (тротил);
36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним;
составляющие к огнестрельному нарезному оружию;
двигатели и комплектование к авиационной технике (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "МиГ");
комплектование к бронетанковой технике (БМП, БРДМ, БТР, танкам), зенитно-ракетным комплексам и системам залпового огня;
фосфорные и соляные кислоты.
В ходе следственных действий СБУ установила, что российские государственные компании использовали территорию нашей страны для транзита военных товаров и с неустановленными целями накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего потребления. По этому факту возбуждено уголовное производство.
Также в Службе безопасности отметили, что использование данного военного имущества значительно усилит материально-техническое обеспечение и состояние боевой готовности Вооруженных Сил Украины.
Напомним, Украина также получит от США два патрульных катера, предназначенных для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования в прибрежных водах. Плавсредства будут переданы в рамках военной помощи.
Они уже отправились из Балтимора в Одессу. В Посольстве США в Украине сообщили, что корабли класса "Айленд" помогут укрепить безопасность на море и повысить оперативную совместимость ВМС с НАТО.
Также в начале ноября украинские военные на Донбассе впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar. ВСУ уничтожили ракетным ударом гаубицу так называемой "1-й Славянской бригады ДНР". После этого в пропагандистских СМИ началась настоящая истерия, а Россия даже пошла на крайние меры, остановив ввоз в страну мандаринов турецкого производства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее СБУ предупредила хищение оружия из воинской части в Николаеве. Вероятный организатор преступления являлся начальником склада. Его задержали.
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