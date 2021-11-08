Украина получит от США патрульные катера Island: они повысят совместимость ВМСУ с войсками НАТО

Соединенные Штаты Америки передадут Украине два патрульных катера, предназначенных для проведения поисково-спасательных работ и патрулирования в прибрежных водах. Плавсредства будут переданы в рамках военной помощи Украине.

Как сообщило Посольство США в Украине в Twitter, два патрульных катера класса "Айленд" отправились из порта города Балтимор в Одессу. В ведомстве сообщают, что корабли отправлены с целью укрепления безопасности на море и повышения оперативной совместимости Военно-морских сил Украины с НАТО.

В посольстве подчеркнули, что, начиная с 2014 года, Соединенные Штаты передали Украине военной помощи на 2,5 миллиарда долларов.

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Патрульные катера типа Island – класс быстроходных патрульных катеров, предназначенных для береговой охраны США. Их используют для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Списанные катера США передают союзникам по всему миру.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил у США военной помощи для укрепления безопасности в Черном и Азовском морях. Гарант пояснил, что обсуждал с США увеличение военной помощи и усиление безопасности вокруг береговой линии Украины во время визита в Киев Энтони Блинкена и американских сенаторов.

В начале 2021 года сообщалось, что Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI. По данным Пентагона, строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года. Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.