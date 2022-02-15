Украинцам разослали SMS об отключении ПриватБанком банкоматов: что происходит на самом деле

Многим украинцам ночью 15 февраля пришли SMS якобы от ПриватБанка с сообщением, что его банкоматы перестали работать. В самом же учреждении эту информацию опровергли, назвав дезинформацией.

"По техническим обстоятельствам банкоматы ПриватБанка 15.02 не работают", – говорится в SMS, поступившем корреспонденту OBOZREVATEL.

В свою очередь, пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга рассказал OBOZREVATEL, что банк работает в стандартном режиме. А также напомнил, что о любых изменениях работы учреждение информирует клиентов "исключительно через официальные банковские каналы информации".

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"Просим наших клиентов и всех граждан Украины сохранять спокойствие. И руководствоваться в своих решениях информацией исключительно из официальных и проверенных источников", – отметил он.

Как выглядят эти SMS

SMS о якобы прекращении работы банкоматов ПриватБанка приходили украинцам среди ночи и с иностранных номеров. В частности, из Польши.

Сами же сообщения набраны транслитом. Т.е., Украинские словам были написаны латинскими буквами.

В сообщении указывалось, что банкоматы прекратили свою работу по техническим причинам. Случилось это вроде как 15 февраля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мошенники через поддельный сайт списали все деньги с карты клиентки ПриватБанка. Сумма возвращению не подлежит. В банке говорят, что ранее неоднократно предупреждали о том, что "не нужно переходить по сомнительной ссылке и тем более указывать данные и пароли", а также дают советы, как не стать жертвой мошенников.