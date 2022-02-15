В Ощадбанке и ПриватБанке произошел масштабный сбой из-за кибератаки: что известно

Во вторник, 15 февраля, в работе Ощадбанка произошел масштабный сбой. Клиенты сообщают о том, что банкоматы, терминалы самообслуживания, не работают по территории всей страны, также наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах и работе мобильного приложения "Ощад 24/7". Интересно, что сегодня же некоторые пользователи жалуются на сбои в работе "Приват24". Сайт Минобороны, кстати, также перестал работать.

Возможная причина сбоев – кибератака со стороны РФ. Украинцев предупредили, что они могут не беспокоиться о деньгах в банке. О проблемах в работе с приложением пишут пользователи в комментариях на странице Ощадбанка в Facebook:

"При оплате коммунальных услуг в "Ощад24" возникла ошибка. Когда исправят, чтобы можно было заплатить за квартиру?", – пишет пользователь Алексей Андреев.

"По всей Украине не работают банкоматы и терминалы, а об этом не слова на официальных каналах", – пишет Ринат Генатулин.

"Со вчера невозможно осуществить оплату через "Ощад24", также рассчитаться картой через интернет, а сегодня совсем невозможно зайти в кабинет ни через приложение, ни через сайт! Вы должны сообщать людям о неудобствах, надеемся временные!", – пишет Катерина Павлова.

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На странице ПриватБанка в Facebook клиенты жалуются на сбой в работе "Приват24". Не работало приложение только у части пользователей, у других работало нестабильно.

Также наблюдаются проблемы с авторизацией в приложениях банков. "При попытке открыть "Приват24" для бизнеса отображается следующее сообщение. Судя по всему Приватбанк взломали", – написал в своем Telegram журналист Денис Гороховский.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что никакой угрозы для вкладчиков ПриватБанка нет. "В Привате уверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные денежные операции выполняются в обычном режиме. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает", – говорится в сообщении пресс-службы в Faceboook.

Отмечается, что кибератаке также подверглись сайты Минобороны и ВСУ. "Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", – отмечается в сообщении.

Кстати, многим украинцам ночью 15 февраля пришли SMS якобы от ПриватБанка с сообщением, что его банкоматы перестали работать. В самом же учреждении эту информацию опровергли, назвав дезинформацией. Полиция уже устанавливает лиц, причастных к рассылке.

Все это может быть частью гибридной войны. Еще на днях военным пенсионерам Одесской области приходили уведомления с текстом о том, что будут задержки выплат. Однако люди поняли, что это просто фейк для того, чтобы спровоцировать их на определенные действия, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на свои источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у УкрСиббанка произошел сбой в работе онлайн-банкинга. В финучреждении тогда объяснили ситуацию техническими работами.