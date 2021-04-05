Садовый предположил перекрытие авиа- и железнодорожного сообщения во Львове из-за локдауна

В случае существенного ухудшения эпидемиологической ситуации во Львове городские власти могут усилить локдаун, введя перекрытие авиа- и железнодорожного сообщения.

Об этом заявил мэр Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Он отметил, что сейчас цифры заболеваемости пока неутешительны, поэтому об ослаблении ограничений речь не идет.

"Вокруг нас фактически все страны имеют локдаун до конца апреля. Сейчас во Львове карантин введен до 12 апреля, но если смотреть объективно, статистика не самая лучшая. На сегодня у нас 1112 человек госпитализированы в городские медицинские учреждения. Хорошо, что мы увеличиваем количество коек в больницах, и с 1300, которые мы имели, в пределах 10 апреля мы выйдем на показатель 2 тыс. мест", – сказал Садовый.

В то же время он подчеркнул, что людей привозят в больницы каждый день. Так, только в воскресенье, 4 апреля, в медучреждения доставили 46 новых тяжелобольных пациентов.

"И это только во Львове, по области вообще больше сотни. Поэтому сейчас другого варианта, кроме как быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Ныне многие пренебрегают карантинными ограничениями. Относительно карантина пока все без изменений, но если будет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа-, и железнодорожное сообщение со Львовом", – подытожил глава города.

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