Львов войдет в "красную" зону карантина: что запретят
В четверг, 25 марта, Львов из-за критической ситуации с COVID-19 будет находиться в "красной" зоне карантина.
Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил в Facebook глава города Андрей Садовый.
Во Львове будет запрещена работа:
непродовольственных рынков;
заведений питания, кроме онлайн-заказ и на вынос;
торгово-развлекательных центров;
развлекательных заведений и ночных клубов;
все массовые мероприятия.
Разрешено работать:
аптекам;
зоомагазинам;
цветочным и семенным магазинам;
магазинам по продаже средств связи;
мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;
салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам – только по предварительной индивидуальным записи.
Садовый добавил, что школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове продлили усиленный карантин до 4 апреля.