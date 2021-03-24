Львов войдет в 'красную' зону карантина: что запретят

В четверг, 25 марта, Львов из-за критической ситуации с COVID-19 будет находиться в "красной" зоне карантина.

Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил в Facebook глава города Андрей Садовый.

Во Львове будет запрещена работа:

непродовольственных рынков;

заведений питания, кроме онлайн-заказ и на вынос;

торгово-развлекательных центров;

развлекательных заведений и ночных клубов;

все массовые мероприятия.

Разрешено работать:

аптекам;

зоомагазинам;

цветочным и семенным магазинам;

магазинам по продаже средств связи;

мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов;

салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам – только по предварительной индивидуальным записи.

Садовый добавил, что школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове продлили усиленный карантин до 4 апреля.