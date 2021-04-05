Садовий припустив перекриття авіа- та залізничного сполучення у Львові через локдаун

У разі істотного погіршення епідеміологічної ситуації у Львові міська влада може посилити локдаун, запровадивши перекриття авіа- та залізничного сполучення.

Про це заявив мер Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міської ради. Він зазначив, що наразі цифри захворюваності поки невтішні, відтак про послаблення обмежень не йдеться.

"Навколо нас фактично всі країни мають локдаун до кінця квітня. Наразі у Львові карантин введено до 12 квітня, але якщо дивитись об'єктивно, статистика не найкраща. Станом на сьогодні у нас 1 112 людей є госпіталізованими в міських медичних закладах. Добре, що ми збільшуємо кількість ліжок у лікарнях, і з 1 300, які ми мали, в межах 10 квітня ми вийдемо на показник 2 тисячі місць", – сказав Садовий.

Водночас він наголосив, що людей і далі привозять до лікарень щодня. Так, лише у неділю, 4 квітня, до медзакладів доправили 46 нових важкохворих пацієнтів.

"І це тільки у Львові, по області взагалі більш ніж сотню. Тому наразі іншого варіанту, як бути в локдауні, немає. Важливо, щоб люди розуміли складність ситуації. Наразі багато людей нехтують карантинними обмеженнями. Щодо карантину, то поки все без змін, але якщо піде погіршення, то можуть закрити все: і авіа-, і залізничне сполучення зі Львовом", – підсумував очільник міста.

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