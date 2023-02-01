С Украиной в сердце: как фонд Future for Ukraine поддерживает национальную идентичность у детей, эвакуированных за границу

Очень много наших малышей сейчас находится за границей – этот вопрос требует особого внимания. Дети – это будущее нашей страны, и мы должны всячески способствовать возвращению семей с детьми домой после победы. А пока они находятся за границей, нужно помочь им сохранить свою идентичность, родной язык и культуру. Ведь за границей каждый украинец, даже маленький, является носителем наших ценностей.

Летом прошлого года благотворительный фонд Future for Ukraine вместе с меценатом и бизнесменом Вадимом Столаром инициировали создание в Варшаве CHILDREN HUB. Это сеть центров по адаптации, развитию и психологическому сопровождению украинских детей переселенцев в странах ЕС. Место, где малыши из Украины могут чувствовать себя как дома: общаться без языкового барьера со сверстниками, говорить с преподавателями об Украине, нашей культуре и людях. Таким образом, украинские дети чувствуют поддержку и защиту и осознают, что украинцы едины, в какой бы уголок мира их не забросила война.

По данным фонда Future for Ukraine, ежемесячно около 150 детей присоединяются к семье CHILDREN HUB. За весь период деятельности хаба его посетили 6500 раз! 50 детей получили психологические консультации, а еще 50-м предоставили консультации логопеда. В хабе проходят программы для поддержания эмоционального состояния родителей. Эти проекты проводятся совместно с украинскими психологами при поддержке UNICEF.

"Благодаря таким инициативам мы формируем и закладываем фундамент здоровых ценностей у наших детей и способствуем его всестороннему развитию даже вдали от дома. Как многодетный отец я точно знаю, что только от нас, взрослых, зависит то, какими вырастут наши дети. Мы пример, на который они будут равняться. А как предприниматель и бизнесмен я хорошо понимаю, что это своего рода также стратегическая благотворительность, которая имеет долгосрочную цель — поддержку и формирование ответственного гражданского общества. Именно поэтому я стараюсь в равной степени поддерживать как нашу армию, так и украинских детей. Ведь от них зависит будущее Украины", – говорит меценат и бизнесмен Вадим Столар.