С мемориала в Авдеевке сняли флаг добровольцев "Правого сектора": в сети возмущены

С мемориала в Авдеевке (Донецкая область) пропал красно-черный флаг, который повесили там бойцы-добровольцы, защищавшие Донбасс.

Речь идет о 1-й отдельной штурмовой роте Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Об этом в Facebook написала волонтер Алина Михайлова.

Вечером 30 января она сообщила, что новый флаг уже заказан и его вернут на флагшток.

"Напомню, что в боях на Промзоне погибли восемь бойцов-добровольцев.

Это огромное неуважение ко всем добровольцам, отдавшим свои жизни за Украину, принимавшим участие в боях за Алмазы совместно с ВС Украины", – заявила Михайлова.

Добавим, в 2019 году в сети публиковали фото мемориала, где еще был красно-черный флаг:

Как писал OBOZREVATEL, 29-30 июля 2014 года Вооруженные силы Украины совместно с бойцами "Правого сектора" в ходе блестяще проведенной операции освободили от террористов Авдеевку. Более детально об этих событиях читайте по ссылке.