''С детьми все хорошо, а о сестре ничего не знаем'': в Броварах ищут женщину, которая выходила из детсада в момент падения вертолета. Видео

В Броварах Киевской области, где утром 18 января произошла трагическая авиакатастрофа, разыскивают женщину, которая выходила из детского сада как раз в момент падения вертолета. Пока о ней ничего не известно.

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Об этом рассказала сестра женщины Юлия в комментарии "Суспільному". По ее словам, женщина завела своих детей в детсад и направилась к выходу. Именно в этот момент произошла трагедия – вертолет упал возле центрального входа в дошкольное учреждение.

Что случилось с женщиной, никто не знает. Родственники пытаются ее разыскать, но все напрасно.

"Она отвела детей и выходила, момент падения пришелся на центральный вход, она как раз тогда выходила. Была ли она уже на улице или еще внутри, мы не знаем. Знаем только, что она выходила, нам няня сказала. Где она сейчас – жива ли, нет ли, мы не знаем. Мы ищем сестру, ездим, ищем, но пока информации никакой. Ждем результатов, что нам скажут, не знаем", – со слезами на глазах рассказала Юлия.

Пропавшая женщина – мать троих детей. С ними все хорошо – по словам Юлии, детей успели вывести из детсада невредимыми и они сейчас находятся дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Броварах 18 января упал вертолет ГСЧС, он разбился рядом с детским садом и жилым домом. В крушении погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД. Также в результате катастрофы погибли члены экипажа.

Во время полета, когда произошла катастрофа, вертолет выполнял задание – об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В настоящее время рассматривается несколько версий авиакатастрофы, расследование продлится не менее нескольких недель.

Гибель детей и чиновников МВД вызвала волну соболезнований и скорби не только у простых украинцев. Эпитафии с искренними словами о погибших опубликовали певица Тина Кароль, музыкант и фронтмен рок-коллектива Святослав Вакарчук, а также президент Украины Владимир Зеленский.

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