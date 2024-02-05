Руководителя департамента СБУ Семенченко уволили из-за слежки за Bihus.Info – источники

Руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ Романа Семенченко сняли с должности якобы из-за слежки за редакцией Bihus.Info. Решение об этом увольнении, по данным OBOZ.UA, принимал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

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Об этом изданию OBOZ.UA рассказали собственные источники. Малюк якобы направил соответствующее представление президенту Владимиру Зеленскому, который подписал указ. Это произошло 31 января.

"Позиция руководства СБУ четкая – не могут действия отдельных сотрудников бросать тень на Службу, которая столько всего делает во время войны: начиная от подрывов Крымского моста и проведения других уникальных спецопераций до ликвидации военных преступников на территории РФ. Следовательно, "кадры", следившие за редакцией Дениса Бигуса, однозначно должны понести ответственность. Как минимум их нужно отправить на передовую", – говорит наш источник в СБУ.

Напомним, что 17 января в сети появились видео и записи телефонных разговоров, на которых отдельные сотрудники Bihus.info в загородном доме употребляли наркотики и обсуждали приобретение запрещенных веществ.

В СБУ сообщили, что расследуют ситуацию, связанную с вероятно незаконным прослушиванием и видеосъемкой представителей журналистского проекта. Киевская областная прокуратура начала уголовное производство.

В Bihus.Info утверждают, что "спецоперацию" против журналистов организовал Департамент защиты национальной государственности СБУ. В Службы безопасности в ответ заявили, что по указанному Департаменту приняты "кадровые решения".

Расследуется уголовное производство согласно ст. 359 УК (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В то же время в пресс-службе отметили, что противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности СБУ.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию, связанную с прослушиванием и видеосъемкой сотрудников Bihus.Info. Глава государства отметил, что давление на журналистов недопустимо.

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