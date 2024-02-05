В Bihus.Info обвинили СБУ в 'охоте на журналистов': в спецслужбе отреагировали. Видео

"Спецоперацию" против журналистов с участием более 30 человек организовал департамент защиты национальной государственности СБУ. Его прямая задача – защита государственного суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя.

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Об этом пишет редакция Bihus.Info в Telegram. Действия силовиков журналисты назвали "позорными".

В загородном комплексе, где снимали свой сюжет расследователи, "интересная компания персонажей" провела свой "корпоратив". "Гости" бронировали домики на одноразовые сим-карты, приезжали на номерах прикрытия и привозили за собой огромные чемоданы. гостиницы.

"Возможно, в этой истории кому-то удалось бы спрятаться, вот только трудно спрятать такое количество спецслужбистов. Поэтому часть из них мы вскоре встретили возле СБУ. И расспросили, для чего они следили за нашей командой", – указали в сообщении журналисты.

В редакции напомнили, что 31 января из СБУ как раз накануне выхода этого расследования уволили главу Департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко. В телефонном разговоре с журналистами он не отрицал причастность Департамента к этой операции.

"Считаем, что независимые медиа являются неотъемлемой составляющей современного демократического общества и никакие действия отдельных людей не могут бросать тень на любую из редакций и в СМИ в целом, а все сотрудники СБУ должны действовать исключительно на обеспечение защиты национальных интересов государства и общества и эффективно противодействовать врагу", – резюмировали в Bihus.Info.

В пресс-службе Службы безопасности Украины не заставили себя ждать с комментарием и заявили, что противодействие организованной наркопреступности является одним из направлений деятельности СБУ.

"По имеющейся в СБУ оперативной информации, среди клиентов дилеров, через которых наркотические вещества поставлялись другим гражданам, оказались также, к сожалению, отдельные сотрудники Bihus.Info. В частности, один из операторов, фигурировавший в уголовном производстве по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", – говорится в сообщении пресс-службы.

В то же время в СБУ сообщили об уголовном производстве согласно ст. 359 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

В пресс-службе подчеркнули, что руководством СБУ также приняты соответствующие кадровые решения по Департаменту защиты национальной государственности и оптимизированы направления его работы.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевская областная прокуратура начала уголовное производство на основании заявления журналистки Bihus.info, фигурировавшей на недавно распространившемся в сети скандальном видео. Женщина заявила, что неустановленные незаконно собрали и распространили конфиденциальную информацию о ней.

Как стало известно позже, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Семенченко – начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента, где обнародовали указ главы государства №37/2024. Владимир Зеленский подписал документ 31 января.

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