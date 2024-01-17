'Любое давление на журналистов недопустимо': Зеленский отреагировал на скандал с Bihus.info

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию, связанную с незаконным прослушиванием и видеосъемкой сотрудников проекта Bihus.Info. Глава государства отметил, что давление на журналистов недопустимо.

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На скандал президент обратил внимание во время своего традиционного ежедневного обращения к украинскому народу. Видео опубликовали в среду, 17 января.

Зеленский напомнил, что Служба безопасности Украины уже начала расследование по факту незаконного прослушивания и слежки за журналистами.

"Отдельно – о ситуации с нашими журналистами. В частности, фактом слежки за журналистами. Служба безопасности Украины приступила к расследованию и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо", – сказал глава государства.

Напомним, что 17 января в сети распространились видео и записи телефонных разговоров, на которых сотрудники Bihus.info употребляют наркотики, а также обсуждают приобретение запрещенных веществ. Съемка велась в загородном доме, где коллектив проводил новогодний корпоратив.

Основатель проекта Bihus.info Денис Бигус отреагировал на ситуацию и анонсировал жесткие кадровые изменения. В то же время от сказал, что за членами команды следили более годы, вероятно, пытаясь найти способы дискредитировать редакцию.

18 января в СБУ сообщили, что расследуют незаконное прослушивание и видеосъемку представителей Bihus.Info. В ведомстве отметили, что беспрепятственная и прозрачная деятельность независимых и профессиональных СМИ является ключевым условием для прогресса Украины как демократического государства.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский по возвращении с форума в Давосе провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. По его словам, власти должны "сохранять инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее".

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