В сети появилось видео, как сотрудники Bihus.info употребляют наркотики: основатель проекта отреагировал

В сети распространились видео и записи телефонных разговоров, на которых сотрудники Bihus.info употребляют наркотики, а также обсуждают приобретение запрещенных веществ. За этими занятиями поймали водителей-операторов, SMM-специалисток и ответственного по безопасности. Следует отметить, что съемка велась в загородном доме, где коллектив проводил новогодний корпоратив.

Видео дня

На скандал отреагировал основатель проекта Bihus.info Денис Бигус. Он анонсировал жесткие кадровые изменения, так как члены команды нарушили принципы Bihus.info. Кроме того, все, кто сотрудничает с проектом, сдадут тесты на употребление наркотиков.

В то же время Бигус подчеркнул, что, хотя это и не является оправданием действий на кадрах, прослушивание и наблюдение были незаконными, а "целые тех, кто записывал, понятны".

Редактор Bihus.info Максим Опанасенко отметил, что их команду прослушивали в течение нескольких месяцев. Кроме этого, неизвестные попали в домики в комплексе за день до корпоратива и установили камеры для слежки. Вечером следующего дня съемка велась также с территории этого комплекса.

"Сейчас мы пытаемся выяснить, кто стоит за этой атакой и рассматриваем возможность обращения к правоохранителям с заявлением о слежке за сотрудниками", – сказал Опанасенко.

На данный момент неизвестно, кто именно вел скрытую съемку, однако в Bihus.info сделали заявление об операции силовиков.

"Из опубликованного сегодня видео понятно: за членами нашей команды следили около года. Вероятно, ища способы дискредитировать редакцию. А когда профессиональных факапов не нашли – перешли на личное", – говорится в сообщении.

Денис Бигус отметил, что установка камер в номере является вмешательством в частную жизнь. По его словам, юристы команды уже готовят дальнейший план действий.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева ликвидировали схему масштабного наркотрафика и задержали участников "бизнеса". Злоумышленники специализировались на изготовленном и сбыте каннабиса – у них изъяли товара на около 18 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!