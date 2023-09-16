Ровно 23 года назад не стало Георгия Гонгадзе: чем запомнился журналист, смерть которого навсегда изменила украинское общество

Ровно 23 года назад, 16 сентября 2000 года, в центре Киева 31-летнего журналиста Георгия Гонгадзе похитили, когда он вечером возвращался с работы. Он считался пропавшим, пока 2 ноября в лесу под городом Тараща на Киевщине не было найдено его обезглавленное тело.

"Георгия Гонгадзе вывезли за пределы города, бросили связанного в яму и задушили ремнем, а тело облили бензином, подожгли и закопали. Через месяц один из них – глава главного управления уголовного розыска страны (Алексей Пукач – Ред.) – вернулся на место преступления, выкопал остатки тела журналиста, перевез за сотню километров, отрубил голову топором и перезахоронил раздельно", – говорится в материале Reporters и Премии имени Георгия Гонгадзе.

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Смерть Гонгадзе навсегда изменила украинское общество. После нее в Украине разгорелся "кассетный скандал" – в ноябре 2000-го с трибуны Верховной Рады были обнародованы так называемые "пленки Мельниченко". Они свидетельствовали о причастности тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы и ряда других чиновников и политиков к убийству Гонгадзе из-за его оппозиционной деятельности.

Убийство журналиста стало одним из самых громких уголовных дел современной Украины. В 2011 году экс-начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач во время судебного заседания признался, что сам убил Георгия Гонгадзе и назвал заказчиков убийства: Леонид Кучма, Владимир Литвин и Юрий Кравченко.

Как вспоминают Георгия Гонгадзе, его родные, друзья и коллеги

После гибели Георгия его жена Мирослава Гонгадзе с дочерьми получила политическое убежище в США, она живет в Вашингтоне с 2001 года.

Женщина говорит, что Гонгадзе был харизматичным и красивым человеком, рожденным для телевидения. По ее словам, он опережал свое время – поэтому, возможно, и спешил жить на полную каждый день. Он никогда не мог пройти мимо, имел необходимость помочь и защитить всех. Это было непросто, потому что люди часто пользовались его щедростью, но Георгий никого не судил.

После разгромных материалов о Кучме Гонгадзе потерял работу и от безисходности в апреле 2000 года основал информационный интернет-ресурс "Украинская правда".

"Тянула на себе семью, а он тащил все из дома в офис. Заработанное на политических подработках полностью вкладывал в этот ресурс. Теперь я осознаю, насколько дальновидным он был. Хотя надо честно сказать, что популярной "Украинская правда" стала в большей степени именно потому, что не стало Георгия", – говорит Мирослава Гонгадзе.

Журналист и историк Вахтанг Кипиани подчеркивает: то, что Гонгадзе убит государством, – очевидно. Как коллега Георгий был для него авторитетом, примером смелости, отчаянности и авантюризма.

Также, по его словам, Гонгадзе "легко политизировался", что для журналиста считается неправильным. По мнению Кипиани, он мог бы стать политиком, ведь ему это было интересно, он комментировал происходящие события и всегда имел собственный взгляд на ситуацию.

"Гия вызывает у меня веселые чувства, кроме тех случаев, когда я хочу реветь. Он – тот человек, из-за которого я наплакался в своей жизни больше всего, при этом трудно вспомнить что-то грустное из нашего общения", – говорил журналист.

Бывший журналист, друг семьи Гонгадзе Евгений Глебовицкий вспоминает, что Георгий был очень непосредственным, умел впечатлять людей, а также "держать марку". Он буквально грезил своими проектами и сразу после знакомства с Евгением начал ему о них рассказывать, пытаясь привлечь его к делу. Даже идеи Гонгадзе было достаточно, чтобы притягивать и собирать вокруг себя единомышленников.

"Как представитель среды молодых нонконформистов, Гия осознавал, что свобода слова порой не нравится всем, но без нее все страдают. Поэтому постоянно пытался делать проекты, которые будут расширять рамки свободы, – а это сразу создавало оппозицию к нему и он вновь оказывался без поддержки, ресурсов и должен был придумывать что-нибудь новое", – говорит Глебовицкий.

По его словам, Гонгадзе "был искренним в любви и искренним в ненависти". Обстоятельства политики 90-х годов он переживал как личный вызов, из-за чего система начала его выделять и реагировать.

Правозащитница, журналистка, писательница Лариса Денисенко в конце 90-х работала с Георгием Гонгадзе в оппозиционном блоке "Вперед, Украина!" Она вспоминает, что Георгий был очень вспыльчивым человеком – "мог кричать на кого угодно. Иерархия не была его стандартом".

"Когда его что-то не устраивало, он скрежетал зубами, взрывался, прямо говорил о причинах своего гнева – это была каскадная реакция. Он мог остановиться, но не делал этого – ему нравилось самого себя распаливать. Однако не молчал он и тогда, когда ему что-то нравилось. Он был человеком откровенных эмоций и открытого сердца", – рассказала писательница.

Гонгадзе, говорит она, временами подхватывал невероятные идеи других, а затем усиливал и реализовывал их. При этом он отличался политической дерзостью, что для нее как для юриста было проблемой. Работая пресс-секретарем в блоке "Вперед, Украина!" Георгий стремился, чтобы каждая речь оппозиционных политиков была "распятием врагов".

Из блока он ушел в 1999 году и начал работать над созданием своего СМИ, но вскоре, к сожалению, жизнь журналиста жестоко оборвали.

"Многим его коллегам приходилось заново находить в себе смелость. Гия был молодым – тогдашнее поколение 25-30. Яркий новатор, способный вести за собой. Сейчас на него похожи те, кто создает TEDx, занимается правозащитой или благотворительностью. Возможно, именно потому, что в свое время он не молчал", – резюмирует Денисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября в киевском храме Святого Николая Набережного (ПЦУ), где похоронен журналист Георгий Гонгадзе, отслужили панихиду по всем погибшим украинским медийщикам. С начала широкомасштабного вторжения Россия забрала жизни не менее 72 журналистов.

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