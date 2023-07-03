Россиянина, который на пляже в Турции хвастался убийствами украинцев, догнала расплата: появились подробности. Видео

Россиянина, который на пляже в Турции вступил в конфликт с женщинами из Украины, выселили из гостиницы и отправили в полицию. Гражданин РФ обижал украинок и хвастался, что якобы сам убивал украинцев на войне.

Видео дня

Конфликт начался с того, что россиянин нагло выбросил вещи украинок из шезлонга и улегся на их месте сам. Однако незадолго после словесной перепалки, туриста из России догнала возмездие и теперь он в Турции дает показания в полиции, сообщили в Telegram-канале " АНДРИЮК ONLINE ".

Как сообщалось ранее, украинки отдыхали на одном из турецких пляжей и в какой-то момент отошли, оставив свои вещи на шезлонгах. Однако когда они вернулись, их вещи были разбросаны на земле, а на один из шезлонгов нагло улегся россиянин.

В ответ на возмущение украинок турист из России начал их оскорблять и кичиться тем, сколько украинцев убили оккупанты. Захватчик начал унижать всю украинскую нацию и хвастаться тем, как Российская Федерация в 21 веке аннексирует чужие территории. Кроме того, он заявил, что лично воевал против Украины на Донбассе и убивал украинцев.

Однако даже в Турции захватчика догнало возмездие за его действия и неадекватное наглое поведение.

Напомним, на Бали турист из России разделся на священной горе и похвастался в сети пикантным фото. Блогер сфотографировался с обнаженной пятой точкой на священной горе Агунг, тем самым оскорбив местных жителей. Теперь россиянин жалуется на угрозы в свой адрес.

Как стало известно позже, блоггера Юрия Чиликина решили депортировать из Бали из-за "голого" фото на фоне священной горы-вулкана Агунг. Однако первоначально местные власти заставили его пройти церемонию подношения богам, чтобы утихомирить их гнев.