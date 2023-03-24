На Бали турист из России разделся на священной горе и похвастался в сети пикантным фото: теперь жалуется на угрозы. Видео

Блогер из России Юрий Чиликин совершил глупую выходку на острове Бали (Индонезия). Он сфотографировался с оголенной пятой точкой на священной горе Агунг, оскорбив тем самым местных жителей.

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"Шутник" пытался избежать скандала, закрыв свою страницу в социальной сети, но это не помогло. Теперь россиянин жалуется на угрозы с свой адрес (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Турист сделал оскорбительное фото без штанов, когда ходил к вулкану на экскурсию вместе с группой других отдыхающих. Кадр он обнародовал в сети 19 марта.

Местные активисты заметили снимок и подняли скандал. Выходка Чиликина стала известной во многих индонезийских интернет-пабликах, о ней написали СМИ.

Россиянину пришлось оправдываться. Он утверждает, что не думал, что это кого-то оскорбит.

Гражданин страны-агрессора заявил: мол, он был "в шоке и ужасе". Якобы он просто "неправильно понял трактовку" символизма вулкана.

"Конечно же я не знал, что это – одно из самых святых мест на острове Бали", – признался турист. Он извинился и заявил, что готов деньгами искупить свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский журналист Сергей Канев пожаловался, что его отказались обслуживать в украинском ресторане в Варшаве. Причиной стал тот факт, что он является гражданином государства-агрессора.

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